মঙ্গলবার, ২৬শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীর পিআইও মনসুর রহমান বদলি

আগস্ট ২৬, ২০২৫ ৮:৩০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মনসুর রহমানকে অবশেষে বদলি করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-পরিচালক তাসনূভা নশিতারান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে তাকে বর্তমান কর্মস্থল গাংনী উপজেলা থেকে রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানায় বদলি করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে তার বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে আসছিল। গাংনীর বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ আত্মসাৎ, ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরি এবং প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্প অনুমোদনের অভিযোগে এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিলেন। এ বিষয়ে দৈনিক আমাদের সূর্যোদয়সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে একাধিক প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়।


