গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে দলীয় মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দলীয় মনােনয়ন দেওয়ার দাবিতে গাংনীর বামন্দীতে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার বিকেলে বামন্দী বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে একই স্থানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক,গাংনী উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক আজিজুল বারী মােতালেব।
এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হােসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর ইসলামসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং সমর্থকেরা।