গাংনীর সাহারবাটী বাজারে চুরি

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী বাজারের রকিব ষ্টাের নামের একটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার দিবাগত মধ্যে রাতে দােকানের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকাসহ মালামাল চুরি করে।

স্থানীয়রা জানান,দােকান মালিক রকিব হাসান সাহারবাটী চারচারা বাজারের তার দােকান প্রতিরাতের ন্যায় সােমবার দিবাগত রাতে বন্ধ করে বাড়িতে যান।

পরের দিন সকালে তিনি দােকানে এসে তালা ভাঙ্গা লক্ষ্য করেন। পরে দােকানের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পান, দােকানের মামামালসহ গচ্ছিত টাকা চুরি হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, যেহেতু চুরির ঘটনার দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণ করা রয়েছে। সেহেতু সিসিটিটিভির ভিডিও বিশ্লেষণ করে চাের চক্রকে সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।



