রবিবার, ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীর সীমান্তবর্তি মাঠ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীর সীমান্তবর্তি মাঠ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২১, ২০২৫ ৫:১৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর-হাড়াভাঙ্গা ও সাহেবনগর গ্রামের মধ্যবর্তি সীমান্তের মাঠ থেকে তপন হােসেন (২৫) নামের এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রবিববার সকাল ১১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল। ১ সন্তানের জনক যুবক তপন জেলার গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সকালের দিকে ভারতীয় সীমান্তঘেষা মাঠে কৃষকরা ক্ষেতে কাজ করতে যায়। এসময় মাঠের একটি পেঁপে ক্ষেতের মধ্যে তপনের মরদেহ দেখতে পায়। তাকে পিটিয়ে ও ছরিকাঘাতে হত্যা করেছে বলে প্রাথমিক ভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

গাংনী থানার ওসি উত্তমকুমার রায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি হত্যাকান্ড। তবে কে বা কারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে,তা উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি নেতা এডভোকেট কামরুল হাসানের পক্ষে...

মেহেরপুরে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের র‌্যাংক ব্যাজ পরানো

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলামের পক্ষে মনোনয়নপত্র...

গাংনীতে ফ্রিজের মাংস বিক্রির অপরাধে জরিমানা

মেহেরপুর জেলা কর্ণধর কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত