গাংনীর সীমান্তবর্তি মাঠ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর-হাড়াভাঙ্গা ও সাহেবনগর গ্রামের মধ্যবর্তি সীমান্তের মাঠ থেকে তপন হােসেন (২৫) নামের এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রবিববার সকাল ১১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল। ১ সন্তানের জনক যুবক তপন জেলার গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, সকালের দিকে ভারতীয় সীমান্তঘেষা মাঠে কৃষকরা ক্ষেতে কাজ করতে যায়। এসময় মাঠের একটি পেঁপে ক্ষেতের মধ্যে তপনের মরদেহ দেখতে পায়। তাকে পিটিয়ে ও ছরিকাঘাতে হত্যা করেছে বলে প্রাথমিক ভাবে লক্ষ্য করা গেছে।
গাংনী থানার ওসি উত্তমকুমার রায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি হত্যাকান্ড। তবে কে বা কারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে,তা উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।