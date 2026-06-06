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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীর সীমান্তে বিএসএফের পুশইনকৃত ৬ ব্যক্তিকে রুখলাে বিজিবি

কর্তৃক Meherpur News
জুন ৬, ২০২৬ ২:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া সীমান্তে ভারত থেকে ৬ জনকে বাংলাদেশের সীমানায় পুশইন চেষ্টা রুখে দিলাে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয় গ্রামবাসী। ফলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) তাদের পুশইন প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলাে। পুশইনকৃত ৬ ব্যক্তি দুই দেশের সীমান্ত রেখায় অবস্থান করছেন।

শনিবার ভোরে তেঁতুলবাড়ীয়া সীমান্তের মেইন পিলার ১০৪-এর সাব-পিলার ৫ সংলগ্ন তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের হাটপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও বিজিবি জানায়, বিএসএফের সদস্যরা সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া খুলে ৬ জনকে বাংলাদেশের দিকে পুশইনের চেষ্টা করে। এদের মধ্যে ৩জন পুরুষ ও ৩জন নারী রয়েছেন। তারা হেঁটে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টা করলে বিজিবি ও স্থানীয় গ্রামবাসী তাদের রুখে দেয়। পরে তারা আবার সীমান্তের কাঁটাতারের কাছে ফিরে যায়।




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