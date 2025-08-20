বুধবার, ২০শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ৫ লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ ঔষধ উদ্ধার

আগস্ট ২০, ২০২৫ ২:৪৭ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ও তেতুঁলবাড়ীয়া সীমান্তে বিজিবির পৃথক অভিযানে ৫ লাখ ৮৮ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় নিষিদ্ধ ঔষধ উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার সকালের দিকে কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধীনস্থ কাজীপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ১৪৬/৬-এস এর নিকটবর্তী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজীপুর বর্ডার পাড়া মাঠ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়।
এসময় ভারতীয় ৪৬০ পিস ডেক্সামিথাসন ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। যার আনুমানিক সিজার মূল্য প্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার টাকা। অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করেন নায়েক কুমারেশ চন্দ্র।
অন্যদিকে, একই ব্যাটালিয়নের তেতুঁলবাড়ী বিওপির আওতাধীন সীমান্ত পিলার ১৪০/৫-এস এর কাছাকাছি হাটপাড়া মাঠ এলাকায় আরেকটি অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে ভারতীয় ১১৭০ পিস ডেক্সামিথাসন ট্যাবলেট এবং ৩৩০ পিস সাইপ্রোহেপ্টা‌ডিন (Cyproheptadine) ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা।
এতে নেতৃত্ব প্রদান করেন জেসিও-১০০৪৯ নায়েব সুবেদার মোঃ কামরুল ইসলাম।


