সোমবার, ২২শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা রজব, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীর সীমান্ত এলাকায় বিজিবির টহল জোরদার

ডিসেম্বর ২২, ২০২৫ ৯:০০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

খুলনায় এনসিপি নেতা মোতালেব হোসেনকে (৪২) গুলি করে আহত করার ঘটনায়- মেহেরপুরের গাংনীর সীমান্ত এলাকায় নজরদারি,পাহারা ও টহল জোরদার করেছে বিজিবি।

সোমবার সকাল থেকে গাংনী সীমান্তে নজরদারি,পাহারা ও টহল জোরদার করা হয়।

সোমবার বিকেলে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২২ ডিসেম্বর খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা থানার সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকার সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির শ্রমিক উইং এর খুলনা বিভাগীয় আহবায়ক ও এনসিপি কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মোঃ মোতালেব সিকদারকে (৪২) দুর্বৃত্তরা গুলি করে আহত করে। এঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতকারীকে আটক এবং সীমান্ত অতিক্রম রোধকল্পে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী গাংনী বিভিন্ন সীমান্তে নিচ্ছিদ্র নজরদারী ও পাহারা জোরদার করা হয়েছে।

এর প্রেক্ষিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধীনস্থ বিওপিসমূহ কর্তৃক দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এবং সীমান্তের আশেপাশের এলাকায় ৮টি চেকপোষ্ট স্থাপনের মাধ্যমে দুষ্কৃতকারীকে আটকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও নিয়মিত টহলের পাশাপাশি সীমান্তে দ্বিগুন টহল তৎপরতা বৃদ্ধি, চেকপোষ্টে তল্লাশি কার্যক্রমের মাধ্যমে দৃষ্কৃতকারী, অপরাধীর সীমান্ত অতিক্রম রোধকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়া বিজিবির ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার অনিল কুমার বলেন, বিজিবির পক্ষ থেকে উপজেলার বিভিন্ন সীমান্তে নজরদারি,পাহারা ও টহল জোরদার করা হয়। কোন অপরাধী যাতে সীমান্ত অতিক্রম করে না যেতে পারে এজন্য আমরা সর্বদা সজাগ রয়েছি।এবং বিভিন্ন জায়গায় চেক-পোস্ট বসানাে হয়েছে।




