গাংনীর হাড়িয়াদহ ও মহিষাখােলা বাজারে চুরি

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ ও পার্শ্ববর্তী মহিষাখােলা বাজারের চুরির ঘটনা ঘটেছে। ৪টি দােকান থেকে নগদ টাকাসহ আনুমানিক সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার মালামাল চুরি করে চােরের দল।
বুধবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, হাড়িয়াদহ বাজারের আশরাফুল ইসলামের মুদি দোকান থেকে নগদ টাকাসহ আনুমানিক ২ লক্ষ টাকার মালামাল চুরি হয়। একই রাতে ওই বাজারের মুকুল হােসেন এর চায়ের দােকান থেকে ১০ হাজার টাকার সিগারেট চুরি হয়। এছাড়াও পাশ্ববর্তী মহিষাখােলা বাজারের ওলিউল্লাহ এর মুদি দোকান থেকে নগদ টাকাসহ ১ লক্ষাধিক টাকার মালামাল চুরি হয়।
অন্যদিকে একই রাতে হাড়িয়াদহ গ্রামের সাবেক মেম্বার জসিম উদ্দিন এর মুদি দোকান থেকে ১০ হাজার টাকার মালামাল চুরি হয়। এদিকে খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, পুলিশের একটিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তদন্ত সাপেক্ষে চাের চক্রদের সনাক্ত করে আইনের আওতায় নেয়া হবে।