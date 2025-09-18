বৃহস্পতিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীর হাড়িয়াদহ ও মহিষাখােলা বাজারে চুরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীর হাড়িয়াদহ ও মহিষাখােলা বাজারে চুরি

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৫ ১:২৮ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ ও পার্শ্ববর্তী মহিষাখােলা বাজারের চুরির ঘটনা ঘটেছে। ৪টি দােকান থেকে নগদ টাকাসহ আনুমানিক সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার মালামাল চুরি করে চােরের দল।

বুধবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, হাড়িয়াদহ বাজারের আশরাফুল ইসলামের মুদি দোকান থেকে নগদ টাকাসহ আনুমানিক ২ লক্ষ টাকার মালামাল চুরি হয়। একই রাতে ওই বাজারের মুকুল হােসেন এর চায়ের দােকান থেকে ১০ হাজার টাকার সিগারেট চুরি হয়। এছাড়াও পাশ্ববর্তী মহিষাখােলা বাজারের ওলিউল্লাহ এর মুদি দোকান থেকে নগদ টাকাসহ ১ লক্ষাধিক টাকার মালামাল চুরি হয়।

অন্যদিকে একই রাতে হাড়িয়াদহ গ্রামের সাবেক মেম্বার জসিম উদ্দিন এর মুদি দোকান থেকে ১০ হাজার টাকার মালামাল চুরি হয়। এদিকে খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, পুলিশের একটিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তদন্ত সাপেক্ষে চাের চক্রদের সনাক্ত করে আইনের আওতায় নেয়া হবে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর কোর্ট হাজতখানায় লাইব্রেরী স্থাপন

গাংনীতে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ যুবক আটক

গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের কৃতী কন্যা ফারাহ রাশেদ:...

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক নির্বাচিত আমঝুপি মাধ্যমিক...

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতায় চার বিদ্যালয়ের জয়