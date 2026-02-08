রবিবার, ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনী আব্দুস সালাম মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক খাইরুলের ইন্তেকাল
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনী আব্দুস সালাম মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক খাইরুলের ইন্তেকাল

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৬ ২:২৬ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী আব্দুস সালাম মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক খাইরুল ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না—রাজিউন)।

শনিবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে তিনি স্ট্রােকজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী,৩ সন্তানসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। খাইরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার ধানখােলা ইউনিয়নের পাকুড়িয়া গ্রামের হাজী মােহাম্মদ নুরুল ইসলামের বড় ছেলে।

রবিবার সকাল ১০ টার সময় পাকুড়িয়া গ্রামে খাইরুল ইসলামের জানাজা শেষে পারিবারিক গােরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

এদিকে,একজন তরুণ-আদর্শবান শিক্ষক খাইরুল ইসলামের মৃত্যুতে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ শােক প্রকাশ করেছেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির...

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে ‘প্রবর্তনা’র মোড়ক উন্মোচন, পিঠা...

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা...

মেহেরপুরে জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে মোঃ গোলাম...

মেহেরপুর জেলা চোরাচালন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত