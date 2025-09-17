বুধবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের কৃতী কন্যা ফারাহ রাশেদ: সহকারী সার্জন হিসেবে বিসিএসে মনোনীত

সেপ্টেম্বর ১৭, ২০২৫ ৭:১৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের কৃতী কন্যা ডা. ফারাহ রাশেদ ৪৮তম বিসিএস (স্বাস্থ্য) পরীক্ষায় সহকারী সার্জন হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। এই সাফল্য গ্রামের পরিবার ও এলাকাবাসীর জন্য গর্বের মুহূর্ত বয়ে এনেছে।

ফারাহ রাশেদ গাড়াডোবের রাশিদুল ইসলামের একমাত্র মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা ও শৃঙ্খলার প্রতি তাঁর এক গভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করা গেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাজীবন তিনি সম্পন্ন করেছেন হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজে, এরপর চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষাজীবনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে।

বাবা রাশিদুল ইসলাম জানান, “আমার মেয়ের জন্য সবার দোয়া কামনা করছি। আমি আশা করি, সে পেশাগত জীবনে মানুষের সেবা করে আরও উজ্জ্বল হোক।”

ফারাহ রাশেদের এই সাফল্য কেবল তার ব্যক্তিগত অর্জন নয়; এটি তাঁর পরিবার, শিক্ষক ও এলাকার সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে। এলাকাবাসী মনে করছে, ভবিষ্যতে তিনি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কীর্তিমান অবদান রেখে মেহেরপুরের মানুষের জন্য গর্বের নাম হয়ে উঠবেন।



