শুক্রবার, ৮ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিলের উদ্বােধন

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৮, ২০২৫ ৩:১৩ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিলের উদ্বােধন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তােলনের মাধ্যমে কাউন্সিলের উদ্বােধন করেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সােহরাব উদ্দিন।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক স্কুল এন্ড কলেজ চত্বরে আয়ােজিত কাউন্সিল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, অনুষ্ঠানের আহবায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব অ্যাডভােকেট কামরুল হাসান,জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মােহাম্মদ।

এসময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা,গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা এবং গাংনী পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দ।


