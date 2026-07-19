গাংনী এতিমখানার শিক্ষার্থীর রহস্যজনক মৃত্যু!

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনীতে হাসাইন আলী (১০) নামের এক এতিম শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। তবে শিশুটির মুখে রক্তের ছাপ ও গলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে,এটি শ্বাসরােধে হত্যা। শিশু হাসাইন জেলার গাংনী উপজেলার আযান গ্রামের বিপ্লব হোসেনের ছেলে ও গাংনী এতিমখানার শিক্ষার্থী।
রবিবার সকাল ৯টার দিকে গাংনী এতিমখানার একটি শয়ন কক্ষ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে খাবার শেষে হাসাইন এতিমখানার নিজ কক্ষে যায়। কিছুক্ষণ পর অন্য শিক্ষার্থীরা তাকে কক্ষের মেঝেতে নাক-মুখ দিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কর্তৃপক্ষকে খবর দেয়। পরে তাকে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয়রা আরাে জানান,শিশু হাসাইন এর মা জাহিদা খাতুন গত ৮ মাস আগে পারিবারিক কলহের জের ধরে আত্মহত্যা করেন। মায়ের মৃত্যুর পর হাসাইন ও তার ছােট ভাই নানা বাড়ি গাংনীর গাঁড়াডােব গ্রামে চলে আসে। পরে তাদের আত্মীয়রা দু’ভাইকে গাংনী এতিমখানায় ভর্তি করে।
গাংনী এতিমখানার তত্ত্ববধায়ক মিজানুর রহমান জানান, সকালের খাবার শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা বাইরে গেলেও হাসাইন কক্ষে অবস্থান করছিল। পরে দুই শিশু তাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেয়ে বিষয়টি জানায়। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। হাসাইন কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল এমনটি দাবি করেন এতিমখানার এ তত্ত্ববধায়ক।
শিক্ষার্থীর বাবা বিপ্লব হোসেন বলেন,এতিমখানায় দেওয়ায় আমার ভূল হয়েছে। কীভাবে মারা গেল আল্লাহ ভাল জানেন।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত ডা. মাহাবুবুর রহমান নয়ন জানান, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি শ্বাসরোধজনিত মৃত্যু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এবং তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।