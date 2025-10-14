গাংনী চৌগাছা ইয়াং স্টার ক্লাব সেমিফাইনালে

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে গাংনী চৌগাছা ইয়াং স্টার ক্লাব।
মঙ্গলবার বিকেলে অনুষ্ঠিত প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় চৌগাছা ইয়াং স্টার ক্লাব টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে উজুলপুর একাদশকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে উভয় দলই গোলের সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে না পারায় খেলা টাইব্রেকারে গড়ায়।
টাইব্রেকারে চৌগাছার আনিসুর, বেকহাম, রাসেল, আলামিন ও জুলু গোল করেন। অন্যদিকে উজুলপুরের পক্ষে অমিত, ইব্রাহিম, কিরণ ও শামীম গোল করলেও জামিলের শটটি চৌগাছা দলের গোলরক্ষক আমিন দারুণভাবে রুখে দেন।
খেলায় অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য বিজয়ী দলের গোলরক্ষক আমিনকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং উজুলপুরের হাবিবুল্লাহকে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়।
খেলা শেষে টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, সহ-সম্পাদক জাকির হোসেন, হায়দার আলী, লাল্টু, উজ্জল ও বেলাল উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার প্রদান করেন।