বুধবার, ১৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনী থানা পরিদর্শন করলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৪, ২০২৫ ৮:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম গাংনী থানা পরিদর্শন করেছেন।

মঙ্গলবার সকালে তিনি গাংনী থানায় পৌঁছালে অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বাণী ইসরাইল তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি চৌকস দল জেলা প্রশাসককে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এ সময় জেলা প্রশাসক প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।

এরপর তিনি থানার বিভিন্ন দপ্তর ঘুরে দেখেন এবং পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করেন।

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন এবং সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর।



