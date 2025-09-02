গাংনী পাইলট মা:বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হলেন বাবলু

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পেলেন বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু । বিদ্যালয় পরিচালনা পর্যদের এডহক কমিটির সভাপতি সাকিল আহমদ স্বাক্ষরিত পত্রে তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে সভাপতির আদেশপত্রে বলা হয়েছে, মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাই এডহক কমিটির সিদ্ধান্তে তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হলাে। পরবর্তিতে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে ন্যস্ত থাকবেন।