গাংনী পিআই অফিসে দুদকের অভিযান

গাংনী প্রতিনিধি :
“সিলেটের সাদা পাথর কেলেঙ্কারির রেশ কাটতে না কাটতেই এবার মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ডিসি ইকো পার্কের মাটি কেটে নেওয়ার অভিযোগ”,এমন শিরোনামে বিভিন্ন মিডিয়ায় ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রচারের পর নড়েচড়ে বসেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া দুদকের উপ-পরিচালক বিজয় কুমার রায়ের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) অফিসে অভিযান পরিচালনা করা হয়। নিকট আত্মীয়র অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে অফিসে উপস্থিত ছিলেন না গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মনসুর রহমান।
সূত্র জানায়, সম্প্রতি গাংনীর প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মনসুর রহমান যোগদানের পর থেকে একাধিক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের টিআর ও কাবিখা খাত থেকে বরাদ্দ পাওয়া ডিসি ইকো পার্কের পাঁচটি প্রকল্পে সাড়ে ২৪ লাখ টাকার লুটপাটের অভিযোগ সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।
অভিযোগে জানা যায়, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও অধিকাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। তবু কাগজপত্রে পূর্ণাঙ্গ কাজ দেখিয়ে বরাদ্দের টাকা উত্তোলন করেছেন পিআইও মনসুর রহমান। ইতোমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়ায় ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রচার করে।
বরাদ্দকৃত কাজের মধ্যে ছিল,শিশু পার্কে রাইড স্থাপন, পার্কের চারপাশে ফেন্সিং, ওয়াশরুম সংস্কার ও পিকনিক সেড মেরামত, অস্থায়ী দোকান সেড নির্মাণ, পার্ক থেকে বধ্যভূমি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, প্রধান গেট নির্মাণ ও মাটি ভরাট। মোট বরাদ্দ ছিল ২৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা।
তবে সরেজমিন দেখা যায়, কাজের মান নিম্নমানের। কিছু কাজ একেবারেই অসম্পূর্ণ। পিকনিক সেড নির্মাণ হয়নি, ওয়াশরুমের অবস্থা নাজুক, শিশুদের রাইড নষ্ট হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। সবচেয়ে বড় অনিয়ম ধরা পড়ে মাটি ভরাটে। শর্ত ছিল বাইরে থেকে মাটি কিনে ভরাট করতে হবে, কিন্তু দেখা যায় পার্কের সামনের বধ্যভূমি থেকে ড্রেজার দিয়ে মাটি কেটে এনে ভরাট করা হয়েছে।
এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, সরকারি অর্থে উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হলেও পিআইওর অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে জনগণ এর সুফল পাচ্ছে না।
অভিযান শেষে দুদক কর্মকর্তা বিজয় কুমার রায় সাংবাদিকদের বলেন, “অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অনিয়ম-দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছে, এই অভিযানকে কেন্দ্র করে গাংনী উপজেলা পিআই অফিসের দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র উন্মোচিত হবে।