গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্মবিরতি পালন

সাহাজুল সাজু :
মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ও মেডিকেল ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে মেহেরপুরের গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কর্ম-বিরতি পালন করেছেন। সােমবার সকালে বিদ্যালয় চত্বরে কর্মবিরতি পালন করা হয়।
গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মােমিনুজ্জামান জানান,যে শিক্ষকদের বলা হয়ে থাকে মানুষ গড়ার কারিগর। যাদের হাতে লেখাপড়া করে দেশের বড় বড় জায়গায় অনেকেই জায়গা করে নিয়েছে। আর সেই সব মানুষ গড়ার কারিগরদের যৌক্তিক দাবি সরকার মেনে না নিয়ে তাদের উপর হামলা ও আটক করা হচ্ছে।
সরকার যদি এই দাবি না মেনে নেয়। তাহলে,আমাদের কর্মবিরতি নির্দিষ্টকালের জন্য চলবে।