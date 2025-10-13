সোমবার, ১৩ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্মবিরতি পালন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্মবিরতি পালন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৩, ২০২৫ ১২:৫৫ অপরাহ্ণ

 সাহাজুল সাজু :

মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ও মেডিকেল ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে মেহেরপুরের গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কর্ম-বিরতি পালন করেছেন। সােমবার সকালে বিদ্যালয় চত্বরে কর্মবিরতি পালন করা হয়।

গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মােমিনুজ্জামান জানান,যে শিক্ষকদের বলা হয়ে থাকে মানুষ গড়ার কারিগর। যাদের হাতে লেখাপড়া করে দেশের বড় বড় জায়গায় অনেকেই জায়গা করে নিয়েছে। আর সেই সব মানুষ গড়ার কারিগরদের যৌক্তিক দাবি সরকার মেনে না নিয়ে তাদের উপর হামলা ও আটক করা হচ্ছে।

সরকার যদি এই দাবি না মেনে নেয়। তাহলে,আমাদের কর্মবিরতি নির্দিষ্টকালের জন্য চলবে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা...

গাংনীতে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযােগ; সালিসের টাকা গায়েব

শোলমারীতে ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে গাংনী একাদশের জয়

মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে ৫২তম স্কুল ও কারিগরি শিক্ষা...

জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ