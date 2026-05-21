বৃহস্পতিবার, ২১শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৩রা জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

Meherpur News
মে ২১, ২০২৬ ৬:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মােমিনুজ্জামান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মাে : নাজমুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুম,গাংনী উপজেলা জামায়াতের বাইতুল মাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান।

এসময় বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মাসুদুর রহমান, সহকারি শিক্ষক মাসুদ রানা পলাশ।
অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করে বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মনিকা খাতুন,অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আব্দুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কােরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রবিউল আলম।




