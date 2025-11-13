বৃহস্পতিবার, ১৩ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনী বাউট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনী বাউট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৩, ২০২৫ ৮:৪৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাউট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম নামফলক উন্মোচন করে ভবন নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় সেখানে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান প্রমুখ।

উদ্বোধনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত ও নিরাপদ শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল অনুষ্ঠিত

গাংনীতে আমজাদ হোসেনকে বিজয়ী করতে বিএনপির মিছিল-সমাবেশ

গাংনীতে নবীন সাঁতারুদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হারমোনিয়াম...

মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর...

শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে রশিকপুর একাদশ