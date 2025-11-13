গাংনী বাউট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাউট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম নামফলক উন্মোচন করে ভবন নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় সেখানে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান প্রমুখ।
উদ্বোধনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত ও নিরাপদ শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো।