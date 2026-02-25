গাংনী বাজারে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান, তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

বুধবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২৬ ৭:৪৩ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে গাংনী উপজেলার গাংনী বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বুধবার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ, সেমাই, বীজ ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন পণ্য তদারকি করা হয়।

এ সময় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী মূল্য তালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করায় মো. আতিয়ার রহমানের প্রতিষ্ঠান মেসার্স আতিয়ার ট্রেডার্সকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া যথাযথ পণ্য সরবরাহ না করায় একই আইনের ধারা ৪৫ অনুযায়ী মো. বাদশা মিয়ার প্রতিষ্ঠান মেসার্স বাদল ট্রেডার্সকে ৩ হাজার টাকা এবং মো. মহরম বাদশার প্রতিষ্ঠান মেসার্স মহরম এন্টারপ্রাইজকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

অভিযানকালে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার প্রদান ও সংরক্ষণ, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য, ঔষধ ও বীজ বিক্রি থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।




