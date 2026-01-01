বৃহস্পতিবার, ১লা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে তালা!

জানুয়ারি ১, ২০২৬ ৮:০১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার সকালের দিকে কলেজের অধ্যক্ষের মূল কার্যালয়ে তালা ঝুলানাে হয়। কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম তালা ঝুলিয়েছেন এমন অভিযােগ করেন কলেজের কয়েকজন সহকারি অধ্যাপক।

তবে এ অভিযােগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন সহকারি অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম। এদিকে,তালা ঝােলানাের পর থেকে কলেজের সহকারি অধ্যাপকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি শান্ত করতে কলেজের কম্পিউটার বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তালা খুলে দেন।

কলেজ সূত্র জানায়,গেলাে বছরের ৩০ ডিসেম্বর কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর শেষ কার্যদিবস ছিল। কলেজ ছুটি থাকায় গত ২২ ডিসেম্বর কলেজ গভর্নিং বডির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজের মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ি আমিরুল ইসলাম দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার প্রথম আমিরুল ইসলাম অধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করতে গেলে,দেখতে পান কার্যালয়ে অন্য একটি তালা দেওয়া রয়েছে ।

অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম বলেন, কে বা কারা তালা দিয়েছে, তা আমি জানি না। কিন্তু কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম জানান,আমি নিয়মতান্ত্রিকভাবেই গভর্নিং বডির নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হয়েছি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন জানান, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।




