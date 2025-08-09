শনিবার, ৯ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনী মিনি স্টেডিয়ামে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ

আগস্ট ৯, ২০২৫ ৮:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের গাংনী মিনি স্টেডিয়ামে শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ধলা একাদশ এবং রানারআপ রামদেবপুর একাদশের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ন ধলা একাদশকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং রানারআপ রামদেবপুর একাদশকে ৮০ হাজার টাকা সহ ট্রফি প্রদান করেন।

এছাড়াও, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হিসেবে ধলা একাদশের তানভীর এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হিসেবে একই দলের গোলরক্ষক ফয়সালকে সম্মাননা পুরস্কৃত করা হয়।


