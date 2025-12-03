গাংনী সীমান্তে ৩০ জনকে পুশইন

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
বুধবার ভোরে পুশইনের ঘটনা ঘটে। পুশইন হওয়া ব্যক্তিরা দেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, তেঁতুলবাড়ীয়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমানারেখার ১৪০/৬ এস পিলারের আনুমানিক ১০০ গজ ভেতরে ৩০ জন বাংলাদেশিকে ঠেলে পাঠায় বিএসএফ। এসব ব্যক্তি দালালের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করে বলে জানা যায়। পরবর্তীতে, ভারতীয় পুলিশের হাতে আটক হয়ে কলকাতা কারাগারে ছিলেন তারা। পরে তাদের বাংলাদেশ সীমান্তে ফিরিয়ে দেয় বিএসএফ। পুশইন হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ নারী ও ৪ শিশু রয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল জানান , আইনি প্রক্রিয়া শেষে পুশইন হওয়া ব্যক্তিদের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।