গোপালপুর দারুল উলুম ক্বওমী মডেল মাদ্রাসার বার্ষিক অভিভাবক সমাবেশ ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর দারুল উলুম ক্বওমী মডেল মাদ্রাসার উদ্যোগে বার্ষিক অভিভাবক সমাবেশ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গোপালপুর ঈদগা মাঠে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলী হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম মন্টু, মেহেদী হাসান বিন হাবিব, ওয়াসিন, মহাদুর মন্ডল, আজমাইন হোসেন, ফাতিমা আক্তার, নুসরাত জাহান, সাবিহা বুশরা, আবু হুরায়রা, আয়ান হাবিবসহ অন্যান্যরা।
বক্তারা শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ক্রীড়া ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করেন।
অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।