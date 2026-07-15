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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গোভীপুরে কবরস্থান কমিটি গঠন নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গোভীপুরে কবরস্থান কমিটি গঠন নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ১৫, ২০২৬ ৭:৩২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামে কবরস্থান কমিটি গঠন ও পরিচালনা বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে গোভীপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত এ সভায় বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বক্তব্য দেন সাবেক ছাত্রদল নেতা আকসেদ আলী, সাবেক ইউপি সদস্য সফের আলী, মুকুল মণ্ডল এবং সদর উপজেলা বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক নাজমুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
বক্তারা কবরস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং একটি কার্যকর কমিটি গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়।




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