গোভীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আদর্শ গ্রাম গোভীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে গোভীপুর প্রবাসী কল্যাণ সংস্থা ও এলাকার যুব সমাজের উদ্যোগে গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে এ অভিযানের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন সংস্থার উপদেষ্টা মাহবুবুর রহমান।
এ সময় বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা খালিদ সাইফুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
অভিযানের অংশ হিসেবে গোভীপুর ব্রিজের পশ্চিমপাড়া থেকে শুরু করে গ্রামের বিভিন্ন রাস্তার দু’পাশের ঝোপঝাড় ও ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা হবে। আয়োজকরা জানান, এ উদ্যোগের মাধ্যমে এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়বে এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখতে সবাইকে অংশ নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।