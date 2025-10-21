মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গোভীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গোভীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২১, ২০২৫ ৭:২৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার আদর্শ গ্রাম গোভীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে গোভীপুর প্রবাসী কল্যাণ সংস্থা ও এলাকার যুব সমাজের উদ্যোগে গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে এ অভিযানের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন সংস্থার উপদেষ্টা মাহবুবুর রহমান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা খালিদ সাইফুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

অভিযানের অংশ হিসেবে গোভীপুর ব্রিজের পশ্চিমপাড়া থেকে শুরু করে গ্রামের বিভিন্ন রাস্তার দু’পাশের ঝোপঝাড় ও ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা হবে। আয়োজকরা জানান, এ উদ্যোগের মাধ্যমে এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়বে এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখতে সবাইকে অংশ নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত ; ৩জন আহত

মুজিবনগরে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

মেহেরপুরে জেলা এনজিও সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে হিজলবাড়িয়া একাদশের জয়

মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার...