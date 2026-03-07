শনিবার, ৭ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
গোভীপুরে মওদুদ আহমেদ-গোলাম মোর্তজা ফাউন্ডেশনের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

মার্চ ৭, ২০২৬ ৭:২৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুরে মওদুদ আহমেদ-গোলাম মোর্তজা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার গোভীপুর মহাজের পাড়া জামে মসজিদে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মসজিদ কমিটির সভাপতি শুকুর আলী সভাপতিত্ব করেন।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সাবেক ছাত্রনেতা খালিদ সাইফুল ইসলাম।

এ সময় বক্তব্য রাখেন ঝাঝা জামে মসজিদের খতিব মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, আশরাফুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।




