গোভীপুরে মেডিকেল ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের গোভীপুর ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে এবং মেহেরপুর লাইফ কেয়ার হাসপাতালের সহযোগিতায় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি মেডিকেল ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকালে গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মেডিকেল ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।
গোভীপুর ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মোঃ আবু সালেহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মেহেরপুর বিএমএ সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা শাখার সভাপতি সোহেল রানা, সাবেক ছাত্রনেতা ও পরিষদের উপদেষ্টা সাইফুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর।
দিনব্যাপী এই মেডিকেল ক্যাম্পে ১০ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন। পাশাপাশি রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে ওষুধও বিতরণ করা হচ্ছে।