গোভীপুরে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর ঘাটপাড়া যুব সংঘের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে সংগঠনের পক্ষ থেকে মোট ৭১টি পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল প্রদান করা হয়।
সমাজসেবক জাহাঙ্গীর হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন— ঘাটপাড়া যুব সংঘের সদস্য রুবেল হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, আলাউদ্দিন, জাহিদ হোসেন, নাহিদ হোসেন, রনি, মাসুম, সাজিদুল, মিজানুর রহমান, নাদিম হোসেন, নিজন, সেলিম, সম্রাট সুজন, আব্দুল ওয়াহেদ, মাহফুজ হোসেন, মাসুদ, আরিফ হোসেনসহ অন্যান্য সদস্যরা।
স্থানীয়রা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।