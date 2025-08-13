গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলামের উদ্যোগে মাদ্রাসায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।
উদ্বোধন করেন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার সুপার রমজান আলী, সহকারী শিক্ষক রফিকুল ইসলাম ও কাবীরুল ইসলাম।
ক্যাম্পে মাদ্রাসার দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা সুবিধা গ্রহণ করেন।