বুধবার, ৩রা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গ্রাম পুলিশে নারী সদস্যদের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ নিয়ে আমঝুপিতে কর্মশালা

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৩, ২০২৫ ৭:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে এবং এনআইএলজি’র সহযোগিতায় ‘গ্রাম পুলিশ বাহিনীর নারী সদস্যদের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক গবেষণা তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এনআইএলজি’র পাবলিকেশন অফিসার আব্দুল জলিল মল্লিক।

এ সময় ইউপি সদস্য মকবুল হোসেন, মো. আব্দুল্লাহ, আব্দুল মজিদ, আসাদুল হক পিন্টু, আরিফ হোসেন, সালমা খাতুন ও মেরিনা খাতুনসহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।

কর্মশালায় গ্রাম পুলিশ সদস্য, ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, এনজিও কর্মী, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং ইউপি সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।




