গ্রীন টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন মেহেরাব হোসেন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর নিউজের স্টাফ রিপোর্টার মেহেরাব হোসেন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল গ্রীন টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। মঙ্গলবার (তারিখ) গ্রীন টিভি কর্তৃপক্ষ তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ নিয়োগ প্রদান করে।
সাংবাদিকতা পেশায় দীর্ঘদিন ধরে সম্পৃক্ত মেহেরাব হোসেন স্থানীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। মেহেরপুর নিউজে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি তিনি জেলার নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন করে প্রশংসা অর্জন করেছেন।
ব্যক্তিগত জীবনে মেহেরাব হোসেন মেহেরপুর শহরের বাজার এলাকার মরহুম মোখলেছুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি মেহেরপুর নিউজের বার্তা সম্পাদক মো. মিজানুর রহমানের ভাতিজা।
গ্রীন টিভির মতো একটি জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমে জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে। অনেকেই তাকে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়েছেন।
নতুন দায়িত্ব প্রসঙ্গে মেহেরাব হোসেন বলেন, “সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে গ্রীন টিভির সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।” তিনি দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেছেন।