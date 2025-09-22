গ্রীষ্মকালীন ছেলেদের হ্যান্ডবলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় সদর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ছেলেদের হ্যান্ড বলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় সদর উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
সোমবার দুপুরে অনুষ্ঠিত উপজেলা পর্যায়ের ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ৩-০ গোলে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। খেলার প্রথমার্ধে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের রিফাত গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধে রিফাত আরো ২টি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণের পাশাপাশি দলকে চ্যাম্পিয়ন করেন।আগামী ১২ অক্টোবর মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় দল জেলা পর্যায়ে খেলবে।