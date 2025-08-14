বৃহস্পতিবার, ১৪ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

চক শ্যামনগরে অভিভাবক সমাবেশ: শিক্ষার মানোন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৪, ২০২৫ ৭:৪১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার চক শ্যামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জহিরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মজিবুর রহমান। বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আতাউর রহমান।

সভায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করতে নানা কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।


