চাঁদবিলে ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে আমঝুপি ৪ নম্বর ওয়ার্ড ও হিজুলী একাদশের জয়

বুধবার, ২০শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
চাঁদবিলে ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে আমঝুপি ৪ নম্বর ওয়ার্ড ও হিজুলী একাদশের জয়

আগস্ট ২০, ২০২৫ ৮:৪৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলায় আমঝুপি ৪ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ এবং হিজুলী একাদশ জয়লাভ করেছে।

বুধবার অনুষ্ঠিত প্রথম খেলায় আমঝুপি ৪ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ ২-১ গোলে আমঝুপি ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড একাদশকে পরাজিত করে। খেলায় প্রথমে আমঝুপি ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড একাদশের সাকিব গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। তবে ১৩ মিনিটে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তুহিন সমতা ফেরান এবং ১৮ মিনিটে হাবিব গোল করে জয় নিশ্চিত করেন।

দিনের অপর খেলায় হিজুলী একাদশ ২-০ গোলে কোলা একাদশকে পরাজিত করে। দ্বিতীয়ার্ধে হিজুলীর রানা ১২ মিনিটে এবং হাবিব ১৬ মিনিটে গোল করে দলের পক্ষে জয় নিশ্চিত করেন।

খেলার আগে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাজেদ আলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মৌসুমী খাতুন, হিসাব সহকারী সজীব, ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, আরিফ হোসেন, মকবুল হোসেন, আব্দুল্লাহ, তৌফিকুর রহমান, পিন্টু, সালমা খাতুন, মেরিনা সুলতানা এবং জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেক প্রমুখ।


