বৃহস্পতিবার, ২১শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
চাঁদবিলে ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে চাঁদবিল একাদশ ও হিজুলী একাদশ
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

চাঁদবিলে ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে চাঁদবিল একাদশ ও হিজুলী একাদশ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২১, ২০২৫ ৮:৫৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠেছে চাঁদবিল একাদশ এবং হিজুলী একাদশ।

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত দুটি সেমিফাইনাল খেলায় প্রথমে চাঁদবিল একাদশ টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে আমঝুপি ৪ নম্বর ওয়ার্ড একাদশকে হারায়। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার কারণে টাইব্রেকারের আশ্রয় নেওয়া হয়। চাঁদবিলের পক্ষে করিম, সজীব ও মহব্বত গোল করেন। সুজনের শটটি আটকে দেন আমঝুপির গোলরক্ষক লিখন। অন্যদিকে আমঝুপির পক্ষে আরাফাত ও শিমুল গোল করলেও পলাশ ও লিখনের শট গোলরক্ষক আশরাফুল প্রতিহত করেন। রিয়াজের শট বাইরে চলে যায়।

দিনের অপর সেমিফাইনালে হিজুলী একাদশ ১-০ গোলে খোকসা একাদশকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে। ম্যাচ শেষ হওয়ার প্রায় আধা মিনিট আগে পারভেজ বিজয়ী গোলটি করেন। গোলটি অফসাইডের অভিযোগে বাতিলের দাবি জানানো হলে উভয় দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে খেলা শেষ করে।

আগামী রবিবার অনুষ্ঠিতব্য ফাইনালে মুখোমুখি হবে চাঁদবিল একাদশ বনাম হিজুলী একাদশ।

 


