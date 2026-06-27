চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে বাবুপুর ফুটবল একাদশ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শেরে বাংলা ক্লাব কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে বাবুপুর ফুটবল একাদশ দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।
শনিবার বিকেলে চাঁদবিল মাঠে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বাবুপুর ফুটবল একাদশ টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে চিৎলা জাগরণী ক্লাবকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে উভয় দল ১-১ গোলে সমতায় থাকায় ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে।
ম্যাচের প্রথমার্ধের ২৬তম মিনিটে চিৎলা জাগরণী ক্লাবের বর্নিল গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। বাম প্রান্ত দিয়ে তামিমের বাড়ানো বল ডি-বক্সের বাইরে থেকে কোনাকুনি শটে জালে জড়ান তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধের ৭ম মিনিটে বাবুপুরের সাব্বির গোল করে সমতা ফেরান। কাউন্টার অ্যাটাক থেকে ডি-বক্সে ঢুকে প্রথম শট গোলরক্ষক সায়েম ঠেকালেও ফিরতি বলে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় গোল করেন সাব্বির।
সমতা ফেরার পর বাবুপুর ১২ ও ১৫ মিনিটে দুটি সহজ সুযোগ নষ্ট করায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে বাবুপুরের হয়ে মাহফুজ, উজ্জ্বল ও একরামুল গোল করেন। চিৎলার হয়ে একমাত্র গোল করেন রুমি। চিৎলার আরাফাত, জুবাই ও তামিমের শট দুর্দান্তভাবে রুখে দেন বাবুপুরের গোলরক্ষক সাগর।
দুর্দান্ত নৈপুণ্যের জন্য বাবুপুরের গোলরক্ষক সাগর ম্যাচসেরা (ম্যান অব দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন। খেলা শেষে সজীব স্পোর্টসের পক্ষ থেকে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সভাপতি মাজেদ আলী তার হাতে ম্যাচসেরার পুরস্কার তুলে দেন।
এ সময় সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালিদ ওমর রুমি, টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক আজিত আলী, সদস্য সচিব আব্দুল মতিন, অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য জিয়াউর রহমান, শামীম রেজা, জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেকসহ ক্রীড়াপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন।