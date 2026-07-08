চাকরি জাতীয়করণ ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মেহেরপুরে শাখা ডাকঘর কর্মচারীদের মানববন্ধন

মেহেরপুর নিউজ:
সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলায়ও চাকরি জাতীয়করণ ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতির তৃতীয় দিনে মানববন্ধন করেছেন শাখা ডাকঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
বুধবার সকাল থেকে মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের সামনে জেলার ২৯টি শাখা পোস্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করেন এবং মানববন্ধনে অংশ নেন।
মানববন্ধনে জেলা ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মাসুদুর হোসেন বিশ্বাস বলেন, মেহেরপুর জেলার ২৯টি শাখা পোস্ট অফিসে বর্তমানে ৭৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। কিন্তু তাদের বেতন এতটাই কম যে তা দিয়ে পরিবারের ন্যূনতম চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব নয়।
তিনি জানান, বর্তমানে একজন শাখা পোস্টমাস্টারের মাসিক বেতন ৪ হাজার ৪৬০ টাকা, পোস্টম্যানের ৪ হাজার ৩৫৪ টাকা, রানারের ৪ হাজার ২৭৭ টাকা এবং নৈশপ্রহরীর ৪ হাজার টাকা। বক্তারা বলেন, বর্তমানে একজন দিনমজুরও মাসে ন্যূনতম ২০ হাজার টাকা আয় করেন, অথচ শাখা ডাকঘরের কর্মচারীরা এখনও বহু বছর ধরে একই বেতন কাঠামোর মধ্যে রয়েছেন।
এ সময় কাথুলী পোস্ট অফিসের এডি পোস্টমাস্টার বলেন, তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে চাকরি করছেন। চাকরিতে যোগদানের সময় তার বেতন ছিল মাত্র ৭০ টাকা। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক চাকরি করেও বর্তমানে তার বেতন দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪ হাজার ৪৬০ টাকা। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, “এই বেতন দিয়ে কীভাবে একটি পরিবারের সংসার চালানো সম্ভব?”
এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শামীম রেজা।
বক্তারা অবিলম্বে শাখা ডাকঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণ, বেতন-ভাতা বৃদ্ধি এবং বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।