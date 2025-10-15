চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা আত্মসাৎ: মুজিবনগর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কারাগারে

মেহেরপুর নিউজ:
চাকরি দেয়ার নাম করে টাকা আত্মসাৎ করার মামলায় মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস সহকারী বজলুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বজলুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামের জসিম উদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে। মামলাটি দায়ের করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের সাদ আলির ছেলে তরিকুল ইসলাম। মামলার বাদী জানান, ২০২১ সালের দিকে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে চাকরির জন্য বজলুর রহমানকে ১২ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। পরে চাকরি না দেওয়ায় এবং টাকা ফেরত না দেওয়ায় তিনি মামলা দায়ের করেন।
হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত বজলুর রহমানের জামিন আবেদন বাতিল করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।