বুধবার, ১৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা আত্মসাৎ: মুজিবনগর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কারাগারে
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা আত্মসাৎ: মুজিবনগর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কারাগারে

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৫, ২০২৫ ৮:৩০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

চাকরি দেয়ার নাম করে টাকা আত্মসাৎ করার মামলায় মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস সহকারী বজলুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বজলুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামের জসিম উদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে। মামলাটি দায়ের করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের সাদ আলির ছেলে তরিকুল ইসলাম। মামলার বাদী জানান, ২০২১ সালের দিকে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে চাকরির জন্য বজলুর রহমানকে ১২ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। পরে চাকরি না দেওয়ায় এবং টাকা ফেরত না দেওয়ায় তিনি মামলা দায়ের করেন।

হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত বজলুর রহমানের জামিন আবেদন বাতিল করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

ঝাউবাড়িয়ায় ফুটবল টুর্নামেন্টে শিহালা মিতালী ক্লাব সেমিফাইনালে

শোলমারীতে ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্ট: যতারপুর একাদশের জয়

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত নেতা সাইফুল ইসলাম মহাজনের স্মরণে...

মেহেরপুরে ৫ দফা দাবিতে জামায়াতের মানববন্ধন

মেহেরপুরে সাবেক পৌর বিএনপি সভাপতির নেতৃত্বে গণসংযোগ

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের যাদুখালি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন