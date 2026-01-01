চার দশকের শিক্ষকতা জীবনের ইতি টানলেন মেহেরপুর দারুল উলুম আহমাদিয়া কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ খাইরুল আনাম

মেহেরপুর নিউজ:
প্রায় চার দশক সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা শেষে অবসরে গেলেন মেহেরপুর দারুল উলুম আহমাদিয়া কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ খাইরুল আনাম। তিনি ২০২৫ সালের শেষ দিনে তার দীর্ঘ শিক্ষকতা পেশার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
মাওলানা মোঃ খাইরুল আনাম মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ১৯৬৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর শালিকা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনের শুরুতে শালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি লাভ করেন। এরপর মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।
পরবর্তীতে তিনি বদরগঞ্জ বাকীবিল্লাহ কামিল মাদ্রাসা থেকে ১৯৭৯ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল এবং ১৯৮১ সালে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৩ সালে যশোর আমিনিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাজিল এবং কুষ্টিয়া কুওয়াতুল ইসলাম থেকে কামিল ডিগ্রি অর্জন করেন।
কর্মজীবনে তিনি ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত দারিয়াপুর মাদ্রাসায় সহকারী মাওলানা এবং ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত হেড মাওলানা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৯৭ সালে মেহেরপুর দারুল উলুম আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসায় যোগদান করে ২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রভাষক এবং ২০০৪ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।
এছাড়াও তিনি ২০১৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাইস প্রিন্সিপাল এবং ২০২৪ সালে স্বল্প সময়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী মাওলানা খাইরুল আনাম শিক্ষকতার পাশাপাশি একজন আলেমের উস্তাদ, দেশবরেণ্য আলেমেদ্বীন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, বক্তা ও ইমাম হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।
এক ছেলে ও তিন মেয়ের জনক মাওলানা মোঃ খাইরুল আনাম তার অবসর জীবনে সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।