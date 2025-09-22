সোমবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ছেলেদের হ্যান্ডবলে কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জয়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ছেলেদের হ্যান্ডবলে কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জয়

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২২, ২০২৫ ৬:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ছেলেদের হ্যান্ড বলে কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় জয়লাভ করেছে।

সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত খেলায় কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২-১ গোলে আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।খেলার প্রথমার্ধে আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশির গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধে কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জিহাদ ও জিদান একটি করে গোল করে দলকে জয়ী করান।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ...

গ্রীষ্মকালীন ছেলেদের হ্যান্ডবলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়...

মেহেরপুরে ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে সরকারি বালক বিদ্যালয়...

গ্রীষ্মকালীন ছেলেদের হ্যান্ডবলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়...

মেহেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগ

গাংনীর সাহারবাটী গ্রামে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত