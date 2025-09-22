ছেলেদের হ্যান্ডবলে কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ছেলেদের হ্যান্ড বলে কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় জয়লাভ করেছে।
সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত খেলায় কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২-১ গোলে আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।খেলার প্রথমার্ধে আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশির গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধে কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জিহাদ ও জিদান একটি করে গোল করে দলকে জয়ী করান।