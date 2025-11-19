বুধবার, ১৯শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপি বদ্ধপরিকর- বিএনপির প্রার্থী আমজাদ হোসেন

নভেম্বর ১৯, ২০২৫ ২:১৪ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবিনামার লিফলেট বিতরণ ও ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নামার কার্যক্রম শুরু করেছে বিএনপি।

বুধবার মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন।
গাংনী উপজেলার বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

লিফলেট বিতরণকালে বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, ৩১ দফা সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাবি আমরা জনগণকে বলছি দীর্ঘ ২৭ বছর আপনারা ভোট দিতে পারেননি। যদি ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়ন হয়। তাহলে, আপনারা যাকে খুশি তাকে ভোট দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনাদেরকে উন্নয়নের প্রতীক ধানের শীষে ভোট দেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধানের শীষ বিজয়ী হলে প্রত্যেকটি পরিবারকে একটি করে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় আনা হবে। ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়ন হলে জেলে, কৃষক ও শ্রমিক ভালো থাকবে এই বার্তা আমরা জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছি।
লিফলেট বিতরণকালে বিএনপির প্রার্থী সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, দেশনায়ক তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে এবং ধানের শীষে ভোট চাওয়ার লক্ষ্যেই মাঠে নেমেছি। জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপি বদ্ধপরিকর।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু ও জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইনসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।




