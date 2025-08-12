মঙ্গলবার, ১২ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসে মুজিবনগরে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও চেক বিতরণ

আগস্ট ১২, ২০২৫ ৭:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগরে র‍্যালি, আলোচনা সভা এবং যুবকদের মাঝে চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. রকিব উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহামুদুল হাসান, মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার মো. কামরুজ্জামান জিয়া, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. নুরুল ইসলাম, প্রেসক্লাব সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স এবং সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. জাফর ইকবাল প্রমুখ।

আলোচনা শেষে ২২ জন প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারীর মাঝে ১৯ লাখ ২০ হাজার টাকার ঋণের চেক বিতরণ করা হয়।

এর আগে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. রকিব উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি র‍্যালি উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বের হয়ে মুজিবনগর সড়ক প্রদক্ষিণ করে।


