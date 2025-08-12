মঙ্গলবার, ১২ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র‌্যালি অনুষ্ঠিত

Meherpur News
আগস্ট ১২, ২০২৫ ১০:৪৯ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে র‌্যালিটি শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র‌্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. হামিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক এস এম উবায়দুল বাশার, পুলিশ পরিদর্শক বজলুর রশিদ, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

এদিকে এর আগে দিবসটি উপলক্ষে বেলুন উড়ানো হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম বেলুন উড়িয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।


