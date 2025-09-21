জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে মাগুরার জয়

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফরতি পর্বের খেলায় মাগুরা জেলা দল জয় লাভ করেছে।
রবিবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় মাগুরা জেলা দল ২-১ গোলে স্বাগতিক মেহেরপুর জেলা দলকে পরাজিত করে। খেলায় প্রথমার্ধের ৬ মিনিটে মিল্টন গোল করে মাগুরাকে এগিয়ে নেন। ৩৮ মিনিটের মাথায় সুজন মিয়া গোল করে গোলের ব্যবধান দ্বিগুণে পরিণত করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৩৮ মিনিটের মাথায় মেহেরপুরের পক্ষে লাভলু একটি গোল পরিশোধ করেন। খেলায় অতিথি দলের লাবিবুর রহমান সেরা খেলা নির্বাচিত হন। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম পুরস্কার বিতরণ করেন।
এ সময় অন্যদের মধ্যে জেলা ক্রীড়া অফিসার ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব আরিফ আহমেদ, সদস্য মিজানুর রহমান, আলামিন ইসলাম, আসাদুর রহমান লিটন, তামিম ইসলাম, সাইদুর রহমান, জেলা ফুটবল দলের কোচ আব্দুল মালেক, আতর আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।