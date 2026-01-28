জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেল মেহেরপুরের হাবিবা খাতুন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জে টি এস (জোড়পুকুরিয়া, তেরাইল ও ষোলটাকা) মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী হাবিবা খাতুন খুলনায় অনুষ্ঠিত ৫৪তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লৌহবল ও চাকতি নিক্ষেপে খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করে জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ লাভ করেছে।
খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে হাবিবা আগামী জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন। জাতীয় পর্যায়ের খেলা দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।
হাবিবা খাতুন গাংনী উপজেলার তেরাইল জোয়ার্দার পাড়া গ্রামের মিনারুল ইসলাম ও দিলরুবা খাতুনের কনিষ্ঠ কন্যা।
এর আগে হাবিবা গাংনী উপজেলা পর্যায়ে এবং মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে লৌহবল ও চাকতি নিক্ষেপে প্রথম স্থান অর্জন করে খুলনা অঞ্চল পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। পরবর্তীতে অঞ্চল পর্যায়ে প্রথম হয়ে খুলনা বিভাগীয় পর্যায়েও প্রথম স্থান অর্জনের গৌরব অর্জন করে সে।
জাতীয় পর্যায়ে ভালো ফলাফলের জন্য হাবিবা খাতুন সকলের নিকট দোয়া কামনা করেছে।