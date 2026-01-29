জাতীয় পর্যায়ে চাকতি নিক্ষেপে তৃতীয় হাবিবা খাতুন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জে টি এস (জোড়পুকুরিয়া, তেরাইল, ষোলটাকা) মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী হাবিবা খাতুন দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত ৫৪তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চাকতি নিক্ষেপ ইভেন্টে জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।
হাবিবা খাতুন গাংনী উপজেলার তেরাইল জোয়ার্দারপাড়া গ্রামের মিনারুল ইসলাম ও দিলরুবা খাতুনের কনিষ্ঠ কন্যা।
উল্লেখ্য, এর আগে হাবিবা খাতুন গাংনী উপজেলা পর্যায়ে চাকতি নিক্ষেপে প্রথম স্থান অর্জনের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে। পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে প্রথম হয়ে খুলনা অঞ্চল পর্যায়ে অংশ নেয়। অঞ্চল পর্যায়েও প্রথম স্থান অর্জন করে সে খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) অংশগ্রহণের সুযোগ পায় এবং সেখানেও প্রথম স্থান অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে (দিনাজপুর) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে।
জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জনের পর হাবিবা খাতুন সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছে।