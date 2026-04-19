רביבার, ১৯শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১লা জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
জাতীয় মেধা বৃত্তি ২০২৫-এ মেহেরপুরের দুই শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ১৯, ২০২৬ ৭:২৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী নূরে জান্নাত মেধা ও সাদিয়া ইসলাম সহি ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় মেধা বৃত্তি ২০২৫-এ কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। এ প্রতিযোগিতায় নূরে জান্নাত মেধা জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান এবং সাদিয়া ইসলাম সহি তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

তারা উভয়েই জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী। এই অসাধারণ অর্জনে বিদ্যালয়সহ এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে।

রবিবার সকালে ঢাকার আইডিইবি ভবনে দেশসেরা কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খান।




Array

