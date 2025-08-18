মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা প্রশাসন ও জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।সোমবার সকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র্যালিটি পাবলিক লাইব্রেরি মোড় থেকে শুরু হয়ে বাদ্যের তালে তালে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।
র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির আনসারী, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, সদর উপজেলা মৎস্য অফিসার ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখি, সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলামসহ মৎস্যজীবী আব্দুল মাজেদ, আসেদ আলী প্রমুখ।