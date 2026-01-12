জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬: মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠদের তালিকা ঘোষণা

মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ শ্রেষ্ঠদের নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস এ তালিকা প্রকাশ করে।
ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, স্কুল পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র আবু জারিফ।
শ্রেষ্ঠ কারিগরি শিক্ষার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের শিক্ষার্থী ফারজানা আক্তার স্নিগ্ধা।
শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছেন গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসার মাইশা সিদ্দিকা।
শিক্ষক পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক (মাধ্যমিক) নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এ এস এম সাইফুল ইসলাম, কারিগরি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের এস এম রফিকুল আলম, মাদ্রাসা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন গোনীপুর মাদ্রাসার শুকুর আলী, কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. সঞ্জয় বল।
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে-স্কুল পর্যায়ে: জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রিতা পারভিন, কারিগরি পর্যায়ে: মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ শাহী আলী, মাদ্রাসা পর্যায়ে: পিরোজপুর মাদ্রাসার আসাদুজ্জামান, কলেজ পর্যায়ে: মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর নির্বাচিত হয়েছেন।
এছাড়া, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল পর্যায়ে) নির্বাচিত হয়েছে মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এবং মাদ্রাসা পর্যায়ে পিরোজপুর দাখিল মাদ্রাসা।
সহশিক্ষা কার্যক্রমে শ্রেষ্ঠ রোভার নির্বাচিত হন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনিক হাসান, শ্রেষ্ঠ বিএনসিসি একই কলেজের আমির হামজা, শ্রেষ্ঠ রোভার গ্রুপ নির্বাচিত হয়েছে মেহেরপুর সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপ এবং শ্রেষ্ঠ রোভার শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক আলমগীর হোসেন।